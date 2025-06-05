Японія допоможе Україні коштами з активів РФ: куди підуть кошти

Кредит на суму понад 3 мільярди доларів надасть Японія в межах ініціативи G7 ERA. Його обслуговуватимуть за рахунок заморожених російських активів.

Про це пише пресслужба Міністерства фінансів

5 червня міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник Офісу Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) в Україні Хідекі Мацунага підписали угоду про надання Україні кредиту на 471,9 млрд єн (понад 3 млрд доларів).

Фінансування відбудеться в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), який передбачає мобілізацію доходів від заморожених активів РФ на підтримку України. Загальний обсяг програми становить близько 50 млрд доларів.

Отримані кошти буде спрямовано на ключові видатки Державного бюджету. Міністр Марченко подякував уряду Японії та JICA за стійку підтримку, яку Україна отримує з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо:

Міністр фінансів України Сергій Марченко та Надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали Угоду про надання Україні кредиту обсягом до 471,9 млрд японських єн (близько 3 млрд доларів США).