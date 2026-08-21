Шмигаль звітував у Раді про підготовку України до зими

В Україні відремонтовано 4,8 ГВт генеруючих потужностей та завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту.

Про це повідомив перший віце-прем'єр — міністр енергетики Денис Шмигаль, виступаючи у Верховній Раді.

"Підготовка до зими визначена ключовим пріоритетом уряду і робота триває постійно в режимі 24/7", – наголосив він.

За його словами, вже відремонтували 4,8 ГВт генеруючих потужностей, ще близько 4 ГВт потужності перебуває в ремонтах.

Загалом цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 ГВт потужностей. Понад 3,3 тисячі тонн устаткування виведених з експлуатації теплоелектростанцій та ТЕЦ вже надійшло з Литви та Німеччини, очікуємо надходження з Латвії.

Шмигаль повідомив, що завершено будівництво близько 200 споруд другого рівня захисту. У регіонах тривають роботи відповідно до комплексних планів стійкості.

"Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету, якими передбачила 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів та громад. На тижні уряд вже спрямував понад 35 млрд грн з цих коштів на місця, зокрема для захисту енергооб'єктів", – зазначив він.

Щодо розподіленої генерації, Шмигаль нагадав про створення системи "енергетичних сот" — мережі невеликих джерел, здатних працювати автономно. За його словами, сьогодні в Україні вже працює 1,8 ГВт розподіленої газової генерації.

"Реалістичний план до кінця цього року — додаткових 800 МВт потужностей. Понад 280 установок наразі перебувають на стадії встановлення й будівництва", – сказав він.

Також стартував конкурс на будівництво 1,5 ГВт нової високоманевреної газової генерації. Станом на сьогодні встановлено систем накопичення енергії потужністю 1 ГВт.

Від початку року до Фонду підтримки енергетики України залучили майже 507 млн євро від енергетичної коаліції. Майже 6 тисяч тонн енергетичного обладнання цьогоріч відправили з розподільчих хабів у регіони та громади України.

Також Шмигаль повідомив, що у сховищах уже зберігається 14,3 млрд кубометрів газу.

"Ми йдемо з випередженням графіку. Запаси вугілля на станціях також вищі від планових. Разом із запланованими поставками цього достатньо для проходження опалювального сезону за базовим сценарієм", – запевнив він.

"Кожен напрям підготовки до зими має план, виконавців, терміни та фінансування. Наше завдання — не просто відновити, а й збудувати нову енергетичну систему, достатньо сильну для відбудови економіки та її зростання", – наголосив міністр.

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