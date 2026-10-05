Енергопідтримка: Україна отримала від Німеччини 250 мільйонів євро

Німеччина перерахувала 250 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Цей додатковий внесок партнери оголосили вчора під час Українсько-німецького бізнес-форуму", – зазначив він.

Форум відбувся у Києві під керівництвом президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

"Сьогодні кошти вже зараховані до Фонду", – написав Шмигаль у Телеграм.

За словами міністра, Німеччина залишається найбільшим донором Фонду. Загальний обсяг німецької підтримки нашій енергетиці вже становить майже 807 млн євро.

"Вдячні Фрідріху Мерцу та федеральній міністерці економіки й енергетики Німеччини Катеріні Райхе за системну підтримку нашої енергетики", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо:

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував, що Німеччина виділить додаткові 250 млн євро внеску до Фонду підтримки енергетики України.

Раніше повідомлялося, що від початку року до Фонду підтримки енергетики України залучили майже 507 млн євро від енергетичної коаліції. Майже 6 тисяч тонн енергетичного обладнання цьогоріч відправили з розподільчих хабів у регіони та громади України.