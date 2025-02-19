В Украине на треть уменьшатся цены на 100 лекарств: какие препараты входят в перечень

В Украине с 1 марта на 30% уменьшатся цены на 100 наиболее популярных лекарств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в списке препараты, которые применяются при кашле и простудных заболеваниях, антигистаминные, противовоспалительные и противоревматические препараты, витамины и микроэлементы, лекарства против давления, противоязвенные средства, успокаивающие, глазные капли, назальные спреи и другие.

Цены снизятся, в частности, на "Цитрамон", "Парацетамол", "Ибупрофен", "Валидол", "Корвалол", "Гидазепам". С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

В список входят 20 позиций, которые производит фармацевтическая компания "Дарница", 17 позиций - "Фармак", 22 позиции - "Киевский витаминный завод", 5 позиций - "Кусум Фарм", 6 позиций - "Юрия-Фарм", 8 позиций - корпорация "Артериум", 2 позиции - фармацевтическая фабрика "Виола", 3 позиции - "Борщаговский химико-фармацевтический завод" и 10 позиций - "ИнтерХим".

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Напомним:

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что цены в украинских аптеках недопустимо высокие и анонсировал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), посвященное вопросам доступности лекарств.

Участники Аптечной профессиональной ассоциации Украины поддерживают инициативу по уменьшению цен на лекарственные препараты.

Зеленский назначил заседание СНБО по уменьшению цен на лекарства на среду 12 февраля.

На заседании СНБО были утверждены меры, реализация которых позволит снизить цены на лекарства для украинцев.

Правительство 14 февраля ограничило максимальную торговую наценку для аптек не более 35% для безрецептурных препаратов и установило регрессивную шкалу для рецептурных. Поставщики смогут добавлять не более 8% к оптовой цене в зависимости от стоимости препарата.