Уряд обмежив максимальну націнку для аптек і вніс інші зміни щодо ліків

Уряд 14 лютого обмежив максимальну торговельну націнку для аптек не більше 35% для безрецептурних препаратів і встановив регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, буде посилено контроль за наявністю лікарських засобів у лікарнях.

"Пацієнти повинні отримувати ліки в лікарнях безоплатно", - наголосив Шмигаль.

Також у межах ініціативи "Зимова підтримка" буде рекордно розширено програму "Доступні ліки". Для цього в бюджеті закладено понад 6 млрд грн.

Крім того, мова йде про покращення територіальної доступності ліків. "Укрпошта" безкоштовно доставлятиме ліки по всій країні, зокрема і мобільні аптеки.

А з липня липня 2025 року всі аптеки будуть зобов’язані укласти договір з НСЗУ і будуть відпускати препарати за програмою "Доступні ліки".

Нагадаємо:

На засіданні РНБО було затверджено заходи, реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки для українців. Зокрема, українські виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% вже з 1 березня.