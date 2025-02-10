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Аптечні мережі готові зменшити вартість ліків – профільна асоціація

Альона Кириченко — 10 лютого, 18:24
Аптечні мережі готові зменшити вартість ліків – профільна асоціація
Getty Images

Учасники Аптечної професійної асоціації України підтримують ініціативу щодо зменшення цін на лікарські препарати.

Про це йдеться на сайті спілки.

Зазначається, що Асоціація направила до Міністерства охорони здоров'я Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів. В ній учасники спілки пропонують здійснити зниження вартості ліків, застосувавши пропорційну виробнику знижку на свою націнку, водночас, залишаючи за виробником можливість визначити розмір такої знижки на продукцію.

Якщо всі сторони будуть згодні з умовами, то Декларація набуде чинності 1 березня.

Нагадаємо:

5 лютого президент України Володимир Зеленський розкритикував завищені ціни на ліки та пригрозив кадровими змінами, якщо ситуація не зміниться.


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Аптечні мережі готові зменшити вартість ліків – профільна асоціація
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