В середу РНБО розгляне питання зниження цін на ліки

Зеленський призначив засідання РНБО щодо зменшення цін на ліки на середу 12 лютого.

Про це йдеться у зверненні президента.

"На завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань: будемо робити дешевші ліки в українських аптеках, це важливо", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо:

11 лютого президент України Володимир Зеленський сказав, що ціни в українських аптеках неприпустимо високі та анонсував засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), присвячене питанням доступності ліків.

Учасники Аптечної професійної асоціації України підтримують ініціативу щодо зменшення цін на лікарські препарати.