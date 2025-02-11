В середу РНБО розгляне питання зниження цін на ліки
Зеленський призначив засідання РНБО щодо зменшення цін на ліки на середу 12 лютого.
Про це йдеться у зверненні президента.
"На завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань: будемо робити дешевші ліки в українських аптеках, це важливо", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо:
11 лютого президент України Володимир Зеленський сказав, що ціни в українських аптеках неприпустимо високі та анонсував засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), присвячене питанням доступності ліків.
Учасники Аптечної професійної асоціації України підтримують ініціативу щодо зменшення цін на лікарські препарати.