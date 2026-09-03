Паливна криза в Росії перекинулася на одного з її південних сусідів

Монголія відчуває на собі наслідки дефіциту пального в Росії, яка є основним постачальником бензину та дизельного пального до країни.

Про це пише Reuters із посиланням на монгольського чиновника.

Місцеві ЗМІ та кореспонденти агентства повідомляли про довгі черги на заправних станціях по всій країні, що призвело до обмеження продажу пального в серпні.

"Я знаю про проблему в Росії. Однак ціна на паливо в Монголії зростає", – сказав Reuters Болорчулуун Цендгомбо, директор департаменту політики та планування Міністерства продовольства Монголії.

Він додав, що ціни зросли майже до 1,5–2 дол. за літр порівняно з весняним рівнем – приблизно 1 дол. за літр.

Російська заборона на експорт бензину та дизелю не поширюється на такі країни, як Монголія, з якими у Росії укладено міжурядові угоди про постачання палива.

Поставки російського дизельного пального до Монголії з січня по липень зросли на 7% – до 1,05 млн тонн. Експорт бензину збільшився з 450 тис. до 515 тис. тонн, тоді як поставки авіапального скоротилися на 40% — до 32 тис. тонн.

Лише в липні експорт моторного пального з Росії до Монголії скоротився до 173 тис. тонн зі 186 тис. тонн у червні.

Також Монголія може скоротити імпорт російського зерна через очікуваний більший урожай, після того, як минулого року закупила близько 100 000 тонн російської пшениці, додав Цендгомбо.

Нагадаємо:

Російський уряд до 30 вересня продовжив заборону безпосереднім виробникам експортувати дизельне та суднове паливо і газойлі на тлі рекордної серії ударів України по НПЗ.