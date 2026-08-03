Новини 3 серпня: енергетиці бракує грошей перед складною зимою, бюджет для оборони переглянуть

Про що сьогодні говорили:

Про Дунай. Рівень води в Дунаї продовжує знижуватись, і в Сербії ріка може стати несудноплавною – пасажирські перевезення вже призупинили.

Про відстрочки. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють військовозобов'язаним з відстрочкою від призову переоформити її, якщо виникла інша законна підстава.

Про атаки РФ. Унаслідок російського удару по автозаправному комплексу UKRNAFTA на Дніпропетровщині загинули троє людей, серед них восьмирічний хлопчик.

Про бюджет. Уряд планує переглянути державний бюджет на 2026 рік через додаткову потребу у фінансуванні Сил оборони.

Про зиму. Незабезпечена потреба української енергетики напередодні опалювального сезону становить близько 650 млн євро.

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Уряд планує імплементувати правила ЄС щодо протидії податковим зловживанням. Як вони вплинуть на громадян, ФОПів та іноземний бізнес і кому доведеться заплатити податки двічі?

Може статися з кожним. Чому в Польщі затримали директора CEO Club

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