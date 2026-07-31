Уряд розподілив 1,6 мільярда на освіту

Уряд спрямував понад 860 мільйонів гривень на модернізацію закладів професійної та фахової передвищої освіти – це понад сто проєктів у регіонах.

Про це повідомив прем'єрміністр Сергій Корецький.

Фінансується понад сто проєктів у регіонах: нові майстерні й лабораторії, оновлене обладнання, енергоефективність, безпека, безбар'єрність, написав він у Телеграм.

"Також завершили розподіл майже 700 млн грн субвенції для 130 майбутніх академічних ліцеїв у 22 областях України. Кошти спрямують на створення сучасних освітніх просторів: закупівлю навчального, комп'ютерного та мультимедійного обладнання, меблів і оснащення для лабораторій природничих дисциплін та STEM", – повідомив Корецький.

Ще 83,6 млн грн передбачили для підтримки громад в організації безоплатного гарячого харчування учнів початкових класів у 8 прифронтових областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській.

Кошти надані Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Усього у 2026 році на харчування школярів передбачено 14,4 млрд грн.

"Важливі напрацювання, які започаткував попередній уряд, — і ми їх продовжуємо та посилюємо", – додав Корецький.

Нагадаємо:

Раніше уряд спрямував 2,3 мільярда гривень на підтримку шкіл, коледжів і університетів: кошти підуть на закупівлю систем резервного живлення, модернізацію інфраструктури, відновлення пошкоджених об'єктів і підготовку закладів до роботи в опалювальний сезон.