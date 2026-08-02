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Нацбанк за тиждень продав понад мільярд доларів на міжбанку

Володимир Тунік-Фриз — 2 серпня, 18:00
Нацбанк за тиждень продав понад мільярд доларів на міжбанку
Фото: Getty Images

За тиждень з 27 по 31 липня Національний банк України продав на міжбанку 1,14 млрд дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 27 по 31 липня Нацбанк продав на міжбанку 1138,59 млн дол, що на 124,14 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюту.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

У Нацбанку вважають, що очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету України та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку.

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