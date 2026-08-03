На оборону знову знадобилися додаткові кошти, уряд перегляне бюджет – Корецький

Уряд планує переглянути державний бюджет на 2026 рік через додаткову потребу у фінансуванні Сил оборони.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

За його словами, базову потребу України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік уже забезпечено. Водночас ситуація на полі бою та окреме рішення Ставки потребують додаткових видатків на оборону. Їхній обсяг прем'єр не назвав.

"Зараз будемо актуалізувати бюджет до кінця 2026 року і план на 2027-й", – заявив Корецький під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

Прем'єр наголосив, що уряд розраховує на допомогу дипломатичного корпусу в залученні додаткового фінансування.

Окремим завданням він назвав спрямування заморожених російських суверенних активів на оборону та відновлення України.

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Нагадаємо:

У червні Верховна Рада збільшила видатки на оборону та безпеку у 2026 році на 1,56 трлн грн. Основним джерелом коштів став кредит ЄС.