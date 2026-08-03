Зима буде складною, а енергетиці бракує ще сотні мільйонів євро – Корецький

Незабезпечена потреба української енергетики напередодні опалювального сезону становить близько 650 млн євро.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

За його словами, Фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 2 млрд євро, однак партнерам необхідно продовжувати залучення допомоги.

"Темп мобілізації допомоги не можна знижувати. Ця зима об'єктивно буде складною", – заявив Корецький під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

Прем'єр наголосив, що Україна має не лише відновлювати зруйновану радянську енергетичну інфраструктуру, а й будувати за підтримки партнерів нову розподілену генерацію. За його словами, вона ефективніша та дозволяє скоротити викиди вуглецю.

Корецький також заявив, що деякі країни СНД можуть допомогти Україні вагонами та локомотивами на тлі посилення російських атак на залізничну інфраструктуру.

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Нагадаємо:

У червні Україна залучила понад 550 млн євро міжнародної допомоги для підготовки енергетики до наступної зими.

Уряд планує у 2026 році побудувати 1,5 ГВт розподіленої генерації.