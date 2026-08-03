Росія вдарила по АЗС на Дніпропетровщині: троє загиблих

Унаслідок російського удару по автозаправному комплексу Укрнафти на Дніпропетровщині загинули троє людей, серед них восьмирічний хлопчик.

Про це повідомила група Нафтогаз.

Реактивний дрон атакував АЗК у Широківській громаді Криворізького району. Серед загиблих також операторка комплексу та один із відвідувачів.

Працівники й відвідувачі, які перебували на території АЗК у момент удару, дістали поранення. Їм надають медичну допомогу.

За сім місяців 2026 року російські атаки зруйнували 32 автозаправні комплекси Укрнафти та п'ять АЗК "Укргазвидобування". Частину з них уже відновили та повернули до роботи.

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Нагадаємо:

Наприкінці липня ЕП писала, що Росія знищила понад 200 автозаправних станцій в Україні, зокрема понад 80 у Харкові та області.

24 червня росіяни масово атакували АЗК Укрнафти та інші об'єкти Нафтогазу у чотирьох областях.