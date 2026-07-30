Ukraine Support Loan: Україна отримала 3,47 мільярда євро від ЄС

Україна отримала 3,47 мільярда євро від Європейського Союза в межах Ukraine Support Loan – черговий транш з передбачених для 45 мільярдів євро підтримки.

Про це повідомив прем'єрміністр України Сергій Корецький.

"Отримали черговий транш 3,47 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan. Ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб", – написав він у Телеграм.

Загалом у 2026 році в межах цього механізму передбачено 45 млрд євро для України. Станом на сьогодні залучено 11,6 млрд: 3,2 млрд — на бюджетні потреби та 8,4 млрд — на оборонні.

Нагадаємо:

Раніше до спеціального фонду державного бюджету України надійшло 3,9 млрд євро від Європейського Союзу – перший транш оборонної підтримки.

Раніше уряд затвердив порядок використання коштів Європейського Союзу, залучених у межах спецпозики на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026-2027 роках.

Раніше повідомлялося, що уряд додатково спрямував 220 мільйонів гривень на потреби Сил оборони за рахунок коштів, які були призначені на фінансування НКРЕКП.