Частина Дунаю може стати несудноплавною через посуху в Європі

Частина Дунаю може стати несудноплавною через обмілення

Рівень води в Дунаї продовжує знижуватись, і в Сербії ріка може стати несудноплавною – пасажирські перевезення вже призупинили.

Про це повідомляє сербське медіа RTV із посиланням на капітана річкового судноплавства країни Владіцу Здравковича.

Здравкович попередив, що комерційне судноплавство знаходиться під загрозою через низький рівень води, а пропускна здатність перевезення вантажів значно скоротилася.

Він нагадав, що нещодавно пасажирське судно сіло на мілину, через що пасажирські перевезення Дунаєм у Сербії призупинили. Уряд Сербії прогнозує, що рівень води в річці знижуватиметься й надалі.

"Ми близькі до відмови від торгівельного флоту та перевезень вантажів, перевезення вже здійснюються зі зниженими потужностями, що збільшує вартості одиниці перевезених товарів і може призвести до певного зростання цін", – каже Здравкович.

Зараз замість звичних 1600 тонн баржі завантажуються до 500 тонн, тобто лише на третину.

Нагадаємо:

Угорщині потрібно пережити п'ять критичних днів, заявив прем'єр-міністр країни Петер Мадяр, оскільки через зниження рівня води в Дунаї єдина в країні атомна електростанція змушена зупинитися вперше за понад чотири десятиліття.