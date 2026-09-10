Новини 10 вересня: Мінфін скорочує видатки, нові деталі справи "Сенс банку"

Про що говорили сьогодні?

Про "Сенс банк". Під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради стало відомо, що колишнього "смотрящого" за "Сенс банком" Василя Веселого призначили у банк за порадою голови Нацбанку Андрія Пишного.

Пізніше Пишний заявив, що не давав рекомендацій наглядовій раді "Сенс банку" щодо призначення фігуранта розслідувань Василя Веселого.

Про Юлію Свириденко. 10 вересня експремʼєр-міністерка Юлія Свириденко стала президенткою KSE Business School (Київська школа економіки).

Про Нафтогаз. Наглядова рада НАК "Нафтогаз" ухвалила рішення розпочати відкритий конкурс на посаду голови правління.

Про обмеження видатків бюджету. Міністерство фінансів вимушено обмежує видатки, у державному секторі економіки можливі затримки зарплат.

Про наслідки російських атак на склади. Російські атаки на фармацевтичні склади не спричинили дефіциту ліків в Україні, а аптечні мережі мають запаси на один-два місяці.

За теперішньої інтенсивності атак Росії можуть знадобитися десятиліття, щоб знищити 90% українських складів – і це тільки за умови, що вони взагалі не будуть відновлюватися в Україні.

Уряд готує програму пільгового кредитування бізнесу на поповнення обігових коштів на суму до 1 млрд грн для одного підприємства з компенсацією 5% від ринкової ставки, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

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Вік живи – вік учись. Чоловіки 25+ намагаються здобути вищу освіту, але не знають математики

Скільки чоловіків віком понад 25 років використали вищу освіту, щоб уникнути мобілізації?

The end? Через постійні повітряні тривоги кінотеатри залишилися без сеансів

За роки великої війни кінотеатри напрацювали власні правила роботи в умовах повітряних загроз, але коли тривоги стають частішими та довшими, питання вже не лише в тому, як провести окремий сеанс, а й у тому, чи виживе галузь в нових умовах.