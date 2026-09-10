Мінфін обмежує видатки: під ризиком соцвиплати, не виключається варіант "друку" грошей

Міністерство фінансів вимушено обмежує видатки, у державному секторі економіки можливі затримки зарплат.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми вимушено застосовуємо заходи із обмеження видатків", – заявив він на засідання комітету Верховної Ради.

"Все залежить від того, як надходитимуть кошти на єдиний казначейський рахунок. Я не виключаю, що можливі затримки", – сказав він.

"Я сподіваюся, що до затримок зарплат не дійде, бо це буде фінансова катастрофа. Але така ймовірність є", – додав він.

"Ми не виключаємо монетарного фінансування бюджету. Це, відповідно, девальвація гривні, інфляція та інші негативні наслідки", – зазначив міністр фінансів. Під монетарним фінансуванням бюджету мається на увазі друк грошей Національним банком, як це було на початку великої війни, коли доходи державного бюджету різко впали.

"Ми будемо реагувати відповідно. Але із втратою можливості спілкуватися з міжнародними кредиторами, це теж слід розуміти", – зазначив він.

За його словами, міністерство підготувало два види заходів.

Пропонується відтермінувати не настільки актуальні видатки на грудень. Це не стосується соціальних видатків. Відповідна доповідна міністра фінансів готова, повідомив Марченко.

На засідання уряду винесені регламенти, як діяти у разі обмеженої ліквідності. "Ми підготували відповідні регламенти, як ми діємо у період обмеженої ліквідності. У першу чергу ми фінансуємо сектор безпеки і оборони. Щойно у нас з'являються додаткові джерела фінансування – ми фінансуємо всі інші видатки", – сказав Марченко.

Це стосуватиметься всіх бюджетів в тому числі місцевих, зауважив він. "Будь-які програми будівництва, у тому числі і соціального, будуть призупинені, поки у нас не буде достатньої ліквідності для фінансування", – розповів Марченко.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що державний бюджет більше не в змозі обслуговувати всі видатки, передбачені законом на 2026 рік – частину видатків відклали на кінець року.

1 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони.

4 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна не стикалася з такою напруженою бюджетною ситуацією з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.