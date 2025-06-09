БЕБ викрило працівницю "Айбокс банку", яка оформлювала фейкові карткові рахунки

Бюро економічної безпеки викрили учасницю злочинної схеми, яка, використовуючи службове становище, оформлювала банківські рахунки без відома фізичних осіб, на імʼя яких вони відкривалися.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними власних джерел ЕП, це відбувалось в киїському відділенні "Айбокс банку", перед цим була така ж справа у Полтаві.

"Таких працівників не одна, йдеться про сотні рахунків, які наразі встановлюються", – повідомляє джерело.

За даними БЕБ, підозрювана підшуковувала паспортні та інші особисті дані, а також підробляла документи. Зокрема заяви-анкети на приєднання до умов банківського обслуговування фізичних осіб у "Айбокс банку", розписки про отримання банківських карт тощо.

За даними слідства, надалі доступи до рахунків та картки передавала третім особам. Ті, своєю чергою, використовували їх у злочинній діяльності: зараховували, розподіляли та знімали кошти отримані незаконним шляхом. Власники рахунків про такі операції не знали.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники протиправної схеми.

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Нагадаємо:

У березні детективи БЕБ звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці "Айбокс банку".

За даними слідства, йдеться про "відмивання" близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Детективи встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.

Личаківський районний суд м. Львова задовольнив клопотання детективів Бюро економічної безпеки про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Ibox bank Шевцової та її пособниць. Окрім Циганок, також йшлося про спільницю Зою Нестеровську.

У квітні у Польщі правоохоронці затримали директора одного з департаментів АТ "Айбокс банк" Ірину Циганок, яка була оголошена в міжнародний розшук у справі про "міскодинг" (навмисне неправильне кодування банківських операцій) на 5 млрд грн.