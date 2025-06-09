БЭБ разоблачило работницу "Айбокс банка", которая оформляла фейковые карточные счета

Бюро экономической безопасности разоблачили участницу преступной схемы, которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета без ведома физических лиц, на имя которых они открывались.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По данным собственных источников ЭП, это происходило в киевском отделении "Айбокс банка", перед этим было такое же дело в Полтаве.

"Таких работников не одна, речь идет о сотнях счетов, которые сейчас устанавливаются", - сообщает источник.

По данным БЭБ, подозреваемая подыскивала паспортные и другие личные данные, а также подделывала документы. В частности заявления-анкеты на присоединение к условиям банковского обслуживания физических лиц в "Айбокс банке", расписки о получении банковских карт и тому подобное.

По данным следствия, в дальнейшем доступы к счетам и карточки передавала третьим лицам. Те, в свою очередь, использовали их в преступной деятельности: зачисляли, распределяли и снимали средства, полученные незаконным путем. Владельцы счетов о таких операциях не знали.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники противоправной схемы.

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Напомним:

В марте детективы БЭБ обратились в суд с ходатайством об осуществлении специального досудебного расследования по делу владелицы "Айбокс банка".

По данным следствия,речь идет об "отмывании" около 5 млрд грн для нелегальных казино. Детективы установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием "мискодинга". Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Айбокс банке.

Лычаковский районный суд г. Львова удовлетворил ходатайство детективов Бюро экономической безопасности об осуществлении специального досудебного расследования по делу владелицы Ibox bank Шевцовой и ее пособниц. Кроме Цыганок, также речь шла о сообщнице Зое Нестеровской.

В апреле в Польше правоохранители задержали директора одного из департаментов АО "Айбокс банк" Ирину Цыганок, которая была объявлена в международный розыск по делу о "мискодинге" (умышленное неправильное кодирование банковских операций) на 5 млрд грн.