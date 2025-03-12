БЕБ ініціює спецрозслідування щодо справи власниці Ibox bank: яка причина

Детективи Бюро економічної безпеки звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс банку.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, йдеться про "відмивання" близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Детективи встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.

Зазначається, що надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

Наразі високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру. Її було оголошено в розшук, оскільки жінка переховується закордоном.

Водночас, як зазначають у БЕБ, адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування, щоб відтермінувати її притягнення до кримінальної відповідальності. Зокрема, у справі постійно змінюються захисники, кожного разу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не зявляються на судові засідання. У такий спосіб у підозрюваних зʼявляється можливість впливати на свідків вчинення злочину. Крім того, така тактика не лише перешкоджає завершенню досудового розслідування, а й унеможливлює ініціацію подання цивільного позову задля відшкодування збитків, завданих державному бюджету України, підкреслили у БЕБ.

Нагадаємо:

Правоохоронці викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Їх добовий обіг міг сягати 5 млн грн оборотних безготівкових коштів із використанням карткових рахунків дропів.