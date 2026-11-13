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Райффайзенбанк відкрив перше підземне відділення в Одесі та 3 нові у столиці

Анастасія Жарикова — 13 листопада, 11:22
Райффайзенбанк відкрив перше підземне відділення в Одесі та 3 нові у столиці
фото: Райффайзенбанк

Український підрозділ Райффайзенбанку відкрив перше підземне відділення в Одесі та три нові підземні відділення у Києві.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"У нових підземних відділеннях можна відкрити рахунок чи депозит, оформити кредит, отримати консультацію або провести касову операцію. Це дає змогу вирішувати фінансові питання навіть тоді, коли через тривогу звичайні відділення призупиняють роботу, а перебої зі зв'язком ускладнюють користування онлайн-сервісами", – йдеться в повідомленні.

Одеська локація стала першою захищеною підземною зоною банку в місті. Нові київські зони облаштували на базі чинних відділень з окремими входами до підземних приміщень.

10 підземних відділень Райффайзен банку вже працюють у Києві, Одесі, Харкові, Сумах, Дніпрі та Запоріжжі. До кінця року банк планує відкрити ще декілька безпечних просторів – у Хмельницькому та Луцьку та ще одне у столиці.

Нагадаємо:

У серпні український підрозділ Райффайзенбанк відкрив перші підземні відділення в Харкові та Дніпрі, які працюватимуть при оголошенні повітряної тривоги.

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