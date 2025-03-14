Суд дозволив БЕБ провести спецрозслідування щодо власниці Ibox bank

Личаківський районний суд м. Львова задовольнив клопотання детективів Бюро економічної безпеки про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Ibox bank та її пособниць.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що ухвала не підлягає окремому оскарженню та дозволить проводити розслідування стосовно підозрюваних за їх відсутності.

За повідомленням суду, рішення було ухвалено, незважаючи на безпрецедентну інформаційну атаку та особисте переслідування суддів Личаківського районного суду.

Нагадаємо:

За даними слідства, йдеться про "відмивання" близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Детективи встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.

Детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці. Її було оголошено в розшук, оскільки жінка переховується закордоном.

Детективи БЕБ звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс банку.