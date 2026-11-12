БЕБ вилучило з тіньового ринку втричі більше техніки, ніж за весь минулий рік

За десять місяців детективи БЕБ вилучили з тіньового ринку понад 101,5 тис. одиниць техніки та електроніки, це вже втричі більше, ніж за весь 2025 рік, коли вилучили понад 28,9 тис. одиниць.

Про це розповіли у Бюро економічної безпеки України.

Загальна вартість вилучених 101,5 тис. одиниць техніки та електроніки сягає майже 376 млн грн.

Понад 75,4 тис. одиниць із цього обсягу – продукція Apple: iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, AirPods та аксесуари.

"Для порівняння: за весь 2025 рік БЕБ вилучило понад 28,9 тис. одиниць техніки на суму 374,3 млн грн. Тобто за десять місяців 2026 року кількість вилученого майна перевищила торішній показник більш ніж утричі", – говориться у повідомленні.

Серед вилученого також смартфони інших виробників, телевізори, монітори, ігрові консолі, 3D-принтери, комп'ютерні комплектуючі та побутова техніка.

За цей період сім кримінальних проваджень скеровано до суду. Як зазначають у БНБ, 80,2 млн грн відшкодовано до бюджету. Це у 2,2 раза більше, ніж за весь 2025 рік.

"Йдеться не лише про вилучення техніки. БЕБ виявляє схеми незаконного ввезення та продажу товарів, заниження митної вартості й ухилення від сплати податків", – говориться у повідомленні.

Такі схеми дають нелегальним продавцям цінову перевагу над компаніями, які працюють офіційно, сплачують податки та митні платежі. Тому протидія тіньовому ринку не обмежується кримінальними провадженнями.

БЕБ зазначає, що взаємодіє з легальними учасниками ринку, аналізує проблеми та ініціює зміни, які допомагають усувати можливості для недобросовісної конкуренції.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що економічний ефект від детінізації за пів року склав понад 13,8 мільярда гривень, ще близько 1,8 мільярда – кошти, які за цей період повернули державі і 3,9 мільярда склали втрати бюджету, яким запобігли аналітики і детективів БЕБ.

Раніше директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський повідомив, що держбюджет України отримуватиме додатково п'ять мільярдів гривень на рік завдяки обов'язковому зазначенню IMEI мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту.