Сприяння міжнародній торгівлі: IFC надає Таскомбанку гарантійний ліміт

Таскомбанк отримає від IFC 50 мільйонів доларів для підтримки зовнішньоекономічної діяльності компаній: вони імпортуватимуть обладнання та товари на більш гнучких умовах оплати.

Про це повідомили у Таскомбанк.

Банк уклав угоду про співпрацю з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), що входить до Групи Світового банку для розширення доступу українського бізнесу до торговельного фінансування.

У межах Глобальної програми торговельного фінансування IFC, банк отримає гарантійний ліміт у розмірі до 50 млн доларів для підтримки зовнішньоекономічної діяльності клієнтів.

"Це партнерство допоможе українським компаніям імпортувати обладнання та товари на більш гнучких умовах оплати, що дозволить зберегти обігові кошти, а також брати участь у міжнародних тендерах", – зазначили у Таскомбанку.

Гарантії IFC дозволяють міжнародним банкам підтверджувати акредитиви та гарантії, випущені Таскомбанк, без вимоги щодо внесення банком грошового забезпечення.

"Український бізнес повинен мати змогу конкурувати на міжнародному рівні, не відчуваючи обмежень через брак фінансових гарантій чи несприятливі умови оплати", — зазначив Володимир Дубєй, голова правління Таскомбанк.

"IFC допомагає більшій кількості компаній, особливо малим і середнім підприємствам, отримувати фінансування, необхідне для впевненого ведення міжнародної торгівлі", — наголосила Наталі Луат, глобальна директорка IFC з торговельного фінансування та фінансування ланцюгів постачання.

Глобальна програма торговельного фінансування IFC передбачає надання підтверджуючим банкам часткових або повних гарантій, що покривають ризик невиконання зобов'язань банками-емітентами на ринках, що розвиваються.

Це стосується таких інструментів, як акредитиви, векселі, боргові розписки та інші прийнятні інструменти торговельного фінансування.

Операції, що підтримуються в межах цієї програми, уможливлюють імпорт та експорт товарів першої необхідності, зокрема добрив, сільськогосподарської техніки, продуктів харчування, фармацевтичної продукції, медичних виробів, енергетичного обладнання тощо.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що IFC інвестує до 50 мільйонів євро в акціонерний капітал фонду Horizon Capital Catalyst Fund, одну з перших платформ прямого інвестування, що мобілізує капітал для критичної інфраструктури України.

Раніше Міжнародна фінансова корпорація (IFC), підрозділ Групи Світового банку, та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосили про спільну інвестицію у фонд Rebuild Ukraine Fund, заснований Dragon Capital.

Підрозділ Групи Світового банку IFC оголосив про інвестування в акціонерний капітал двох страхових компаній в Україні – "Княжа" та USG.