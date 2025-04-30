У Польщі затримали підозрювану у справі про відмивання мільярдів через IBOX банк

У Польщі правоохоронці затримали директора одного з департаментів АТ "Айбокс банк" Ірину Циганок, яка була оголошена в міжнародний розшук у справі про "міскодинг" (навмисне неправильне кодування банківських операцій) на 5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічних розслідувань.

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції Циганок, яка тривалий час переховувалась від органів досудового розслідування.

Як повідомлялося, у липні 2023 року Ірині Циганок та власниці "Айбокс банку" Альоні Шевцовій повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу.

За даними слідства, вони допомогли підпільним онлайн-казино "відмити" майже 5 млрд грн. Для реалізації схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

Розшук інших фігурантів справи, зокрема Альони Шевцової, триває.

Нагадаємо:

Детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці Шевцовій. Її було оголошено в розшук, оскільки жінка переховується за кордоном.

Личаківський районний суд м. Львова задовольнив клопотання детективів Бюро економічної безпеки про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Ibox bank Шевцової та її пособниць. Окрім Циганок, також йшлося про спільницю Зою Нестеровську.

"Фінансова Компанія Лео" Альони Шевцової разом із IBOX банком розробили схему, яка дозволяла гральному бізнесу ухилятися від сплати податків.

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