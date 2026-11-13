У "Нової пошти" буде власний банк: НБУ погодив купівлю

Національний банк погодив купівлю 100% БТА Банку співвласниками "Нової пошти" Володимиром Поперешнюком та В'ячеславом Климовим через компанії групи Nova.

Про це повідомив НБУ.

Безпосереднім покупцем стане ТОВ "НоваПей Інвест", якому регулятор погодив придбання 100% статутного капіталу банку. Поперешнюк і Климов отримали погодження на спільне опосередковане володіння установою через компанії групи.

Правління Нацбанку ухвалило рішення 12 листопада після аналізу документів заявників.

Придбання БТА Банку стане початком реалізації планів власників Nova зі створення банку фінансової інклюзії, зазначили в НБУ.

Читайте також: "Нова пошта" стає банком. Що відомо?

Нагадаємо:

У червні стало відомо, що Nova підписала з БТА Банком меморандум про подальшу купівлю установи та створення на її основі банку фінансової інклюзії.

Тоді група планувала після придбання відмовитися від повноцінної банківської ліцензії БТА Банку й отримати обмежену.