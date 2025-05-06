Наймасштабніший блекаут в Іспанії коштував економіці 400 мільйонів євро

Відключення електроенергії, що сталося 28 квітня і торкнулося майже всієї континентальної Іспанії, обійшлося країні в майже 400 мільйонів євро. Таку оцінку надає CaixaBank SA — найбільший банк Іспанії.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з аналізом CaixaBank SA, споживчі витрати того дня впали на 34%. Ці дані базуються на використанні банківських карток, онлайн-покупках і зняттях готівки в банкоматах. Частину втрат вдалося компенсувати в наступні дні, однак чисте зниження становило 15% від звичайного рівня витрат.

Збій почався близько 12:30 за місцевим часом, коли частота в енергосистемі відхилилася від стандартних 50 герц. Без світла залишилися близько 50 мільйонів людей в Іспанії та Португалії. Уряд Іспанії продовжує розслідування причин аварії, яка призвела до зупинки громадського транспорту, телекомунікацій і торгівлі.

Попри інцидент, іспанська економіка зберігає позитивні прогнози: очікуване зростання ВВП — 2,6% у 2025 році та 2,2% у 2026-му.

Нагадаємо:

В Іспанії та Португалії станом на ранок 29 квітня відновили електропостачання майже для всіх споживачів, після масштабних відключень світла.

28 квітня близько полудня в Іспанії та Португалії сталося раптове відключення електроенергії.

Цілі міста залишилися без світла та Інтернету, зупинили роботу аеропорти, метро та залізничне сполучення. На дорогах по всій Іспанії та Португалії ускладнено рух, оскільки перестали працювати світлофори.

Масштабний збій подачі електроенергії в Іспанії та Португалії став одним із найпотужніших в історії новітньої Європи.

Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу України в подоланні енергетичної кризи.

Масштабний блекаут у Європі стався через "екстремальне коливання температури" у внутрішніх районах Іспанії.

На тлі масових відключень світла ввечері 28 квітня в Іспанії ввели надзвичайний стан.