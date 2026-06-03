Іспанська готельна мережа залишає Кубу через геополітичне напруження

Іспанська готельна група Melia заявила в середу, що негайно припинить управління, маркетинг та надання брендових послуг для 15 готелів на Кубі, посилаючись на погіршення геополітичної, правової та економічної ситуації на острові.

Про це повідомляє Reuters.

Цей крок зроблено на тлі посилення тиску адміністрації президента США Дональда Трампа на Кубу, яка використовує нафтову блокаду та жорсткіші санкції, намагаючись відрізати ресурси та змусити уряд країни піти у відставку.

Melia, один із найбільших іноземних готельних операторів на Кубі, має значну присутність на острові з 1990 року. Компанія заявила, що повідомила власників готелів про своє рішення 26 травня, а підтвердження було опубліковано в середу.

Готелі управлялися через її португальську дочірню компанію Ilha Bela Gestao E Turismo.

У регуляторній документації компанія зазначила, що виведення коштів було викликано "сукупністю непередбачених обставин", що не залежали від Ilha Bela і які суттєво вплинули на життєздатність, законність та безпеку продовження діяльності.

Куба є одним з найбільших ринків Melia за кількістю готелів, але її фінансовий внесок у компанію різко зменшився, оскільки туристичний сектор острова постраждав від дефіциту електроенергії та падіння попиту на туристичні послуги.

Компанія зазначила, що більшість готелів уже були закриті або не працювали. Ilha Bela зараз працює над упорядкованим виведенням активів і вживає заходів для інформування постачальників та клієнтів, йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

Надзвичайний економічний тиск на Кубу з боку США не привів до прориву за столом переговорів між сторонами, у Білому Домі все частіше погрожують військовим втручанням, незважаючи на заходи, які вживає Гавана.