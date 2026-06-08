Французька Orange отримала повний контроль над головним оператором Іспанії

Найбільша телекомунікаційна компанія Франції Orange остаточно викупила іспанську "дочку" MasOrange за 4,25 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters.

Orange придбала повну власність над MasOrange, найбільшим телекомунікаційним оператором Іспанії, викупивши частку свого партнера по спільному підприємству в рамках угоди на суму 4,25 млрд євро, про що компанія повідомила в понеділок 8 червня.

Французька телекомунікаційна група завершила купівлю решти 50% акцій у Lorca після отримання всіх необхідних дозволів, зокрема від Європейської комісії, і повністю консолідує MasOrange.

Генеральний директор Меінрад Спенгер увійде до складу виконавчого комітету Orange.

Нагадаємо:

З 2012 року Orange працює у Польщі, там він став одним з найбільших мобільних операторів.