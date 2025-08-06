Запаси газу в Україні найнижчі за 12 років

Запаси газу в українських підземних сховищах найнижчі за останні 12 років — наразі вони заповнені лише на 32,3%.

Про це повідомила аналітична компанія ExPro.

Станом на 5 серпня в Україні зберігається 10 млрд кубометрів газу, тоді як необхідний обсяг для проходження опалювального сезону — 13 млрд кубів, за даними Міністерства енергетики.

За останні 19 днів до сховищ закачали лише 1 млрд кубометрів. Запаси зменшилися на 9% у порівнянні з минулим роком.

Минулої зими Україна була змушена активно відбирати газ зі сховищ та збільшити імпорт через ракетні атаки на виробничі потужності на сході країни. За словами міністра енергетики, країна має імпортувати щонайменше 4,6 млрд кубометрів газу для сезону 2025/26 років.

Нагадаємо:

У ніч на 6 серпня Росія здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.

Ізмаїльська районна державна адміністрація повідомила, що вночі, 6 серпня, ворог знову атакував обʼєкти цивільної інфраструктури. Обійшлося без постраждалих та руйнувань житлових будинків.

Як зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, є пошкодження газової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували наші вогнеборці. Проводяться роботи по випуску газу з системи.

Вогнем знищено виробниче обладнання. Внаслідок пошкодження магістрального газогону, тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів.

У румунському жудці (районі) Тулча на березі Дунаю оголошували повітряну тривогу у зв’язку з повітряною атакою РФ, спрямованою на південь Одеської області України; атаку було видно також з території Молдови.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 11 травня становили 6,02 млрд куб м. ПСГ заповнені на 19,4%.