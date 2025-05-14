Запаси газу в українських сховищах впали до найнижчого рівня за 11 років

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) 11 травня становили 6,02 млрд куб м. ПСГ заповнені на 19,4%.

Про це свідчать дані ExPro Daily Gas.

У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 31,7% або 2,79 млрд куб м менше газу. Цьогорічні запаси в сховищах є найнижчими на 11 травня як мінімум за останні 11 років.

Зазначається, що Україна продовжує закачування газу до підземних сховищ, а обсяги закачування знизилися до 26 млн куб м 11 травня.

Водночас обсяги закачування у травні 2025 року є вищими, ніж у травні минулого року. Загалом, з початку місяця до сховищ закачано понад 350 млн куб м природного газу, на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

З початку цьогорічного сезону закачування (17 квітня) до українських ПСГ закачано 610 млн куб м природного газу, зокрема у квітні 258 млн куб м.

За оцінками ExPro, станом на кінець травня 2025 р. запаси газу в українських ПСГ можуть досягти майже 6,6 млрд куб м при стабільному імпорті природного газу, який становить близько 14 млн куб м на добу в останні дні.

Крім того, Україна продовжує поступово відновлювати видобуток природного газу, який було пошкоджено після масованих російських обстрілів у лютому-березні.

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Нагадаємо:

З початку року і станом на 5 травня імпорт природного газу до України становив 1,12 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс майже в 10 разів.

"Укргазвидобування" втратило 50% видобутку газу через російські атаки у лютому, більше половини втрат відновили.

Через російські атаки на газову інфраструктуру та, як наслідок, зменшення видобутку, Україна значно збільшить імпорт газу у 2025 році.