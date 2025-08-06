Запасы газа в Украине - самые низкие за 12 лет

Запасы газа в украинских подземных хранилищах самые низкие за последние 12 лет - сейчас они заполнены лишь на 32,3%.

Об этом сообщила аналитическая компания ExPro.

По состоянию на 5 августа в Украине хранится 10 млрд кубометров газа, тогда как необходимый объем для прохождения отопительного сезона - 13 млрд кубов, по данным Министерства энергетики.

За последние 19 дней в хранилища закачали только 1 млрд кубометров. Запасы уменьшились на 9% по сравнению с прошлым годом.

Прошлой зимой Украина была вынуждена активно отбирать газ из хранилищ и увеличить импорт из-за ракетных атак на производственные мощности на востоке страны. По словам министра энергетики, страна должна импортировать не менее 4,6 млрд кубометров газа для сезона 2025/26 годов.

Напомним:

В ночь на 6 августа Россия осуществила целенаправленную атаку на компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи украинско-румынской границы.

Измаильская районная государственная администрация сообщила, что ночью, 6 августа, враг снова атаковал объекты гражданской инфраструктуры. Обошлосьбез пострадавших и разрушений жилых домов.

Как отметил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, есть повреждения газовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, который в 07:25 ликвидировали наши пожарные. Проводятся работы по выпуску газа из системы.

Огнем уничтожено производственное оборудование. Вследствие повреждения магистрального газопровода, временно отключены 2,5 тысячи абонентов.

В румынском жудце (районе) Тулча на берегу Дуная объявляли воздушную тревогу в связи с воздушной атакой РФ, направленной на юг Одесской области Украины; атака была видна также с территории Молдовы.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) 11 мая составляли 6,02 млрд куб м. ПХГ заполнены на 19,4%.