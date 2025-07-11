Добудова Хмельницької АЕС: Україна та МАГАТЕ посилять співпрацю

Уряд України в особі міністра енергетики Германа Галущенка на полях римської Конференції з питань відновлення України підписав меморандум про взаєморозуміння з МАГАТЕ про співпрацю.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, який був присутній під час підписання документа.

У документі, зокрема, йдеться про те, що МАГАТЕ буде гарантом дотримання безпеки під час завершення будівництва додаткових блоків на Хмельницькій АЕС.

Крім того, закріплена підтримка розвідки, видобутку та виробництва уранових ресурсів в Україні, що важливо для зміцнення енергетичної безпеки країни.

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Нагадаємо:

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП 16 січня підтримав правки до законопроєкту №11392 щодо дозволу АТ "НАЕК "Енергоатом" придбати у Болгарії реактори для будівництва енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.

Депутати Верховної Ради України 11 лютого проголосували за законопроєкт, що дозволяє "Енергоатому" купити російські реактори з Болгарії для ХАЕС.

Зеленський підтримав закупівлю у Болгарії енергоблоків російського виробництва для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

У квітні у Болгарії заявили, що не продаватимуть Україні реактори з АЕС "Белене" для ХАЕС.