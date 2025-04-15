Болгарія не продаватиме Україні реактори для ХАЕС

Болгарія не продаватиме Україні реактори з АЕС "Белене" для Хмельницької АЕС.

Про це пише bTV, посилаючись на слова віцепрем'єра країни і голови Болгарської соціалістичної партії (БСП) Атанаса Зафірова.

За його словами, пройшли переговори з партнерами по Раді спільного управління, а також з лідером ГЕРБ Бойко Борисовим щодо долі двох реакторів для АЕС "Белене".

Зафіров наголосив, що досягнуто домовленості не продавати їх. Як він зазначив, реактори не продаються, але є ключовим активом Болгарії та частиною її енергетичної незалежності.

Нагадаємо:

Болгарська сторона запропонувала переглянути ціну поставки реакторів для енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.



