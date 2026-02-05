"Енергоатом" замовив автобуси "Еталон" для ХАЕС: ціни зросли

АТ "НАЕК "Енергоатом" 2 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ "Торговий дім "Еталон Авто" автобусів на 61,95 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До листопада у Нетішин (Хмельницька область) поставлять п'ять автобусів Еталон A12221-0000050 виробництва ТОВ "Чернігівський автозавод" по 12,39 млн грн, або $289 410.

Великий міський автобус довжиною 12,1 м має 30 сидячих місць, 72 стоячих місця та одне місце для колісного крісла. Він оснащений дизельним двигуном класу Євро-6, інформаційною системою на чотири табло, кондиціонерами в кабіні водія та в салоні, системою відеоспостереження, GPS-модулем та опалювачем. Скло салону буде тоноване.

Півтора року тому, в червні 2024 року філія "Хмельницька АЕС" замовляла "ТД "Еталон Авто" вісім таких автобусів по 10,78 млн грн, або $265 099. У доларі це було на 8% дешевше.

За відкритими даними, це нова модель, яка поки ніде не експлуатується, крім ХАЕС. Її попередницею була модель Еталон А12210 "Астра", серійне виробництво якої на "ЧАЗі" розпочалось у 2019 році. Остання була розроблена на основі тролейбуса Еталон Т12110.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Спочатку строк постачання був до 25 грудня 2025 року. Однак анонім попросив продовжити його до 1 листопада 2026 року через воєнний стан та ускладнення логістичних ланцюгів, і "Енергоатом" погодився.

Засновником "ТД "Еталон Авто" з Київщини є ТОВ "Бодмін-Україна", а бенефіціаром – швейцарець Петер Швотцер. "Бодмін-Україна" своєю чергою належить фірмі Bodmin AG (Швейцарія), ТОВ "Кирайн", ТОВ "Логістичний Центр І "Еталон" та Володимиру Бутку.

Нагадаємо:

Філія "ВП "Управління справами" АТ "НАЕК "Енергоатом" 13 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ "Олімп Мотор" легкових автомобілів на 6,81 млн грн. Йдеться про три мінівени Hyundai Staria 2025 року випуску в різних комплектаціях.