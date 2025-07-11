Достройка Хмельницкой АЭС: Украина и МАГАТЭ усилят сотрудничество

Правительство Украины в лице министра энергетики Германа Галущенко на полях римской Конференции по вопросам восстановления Украины подписало меморандум о взаимопонимании с МАГАТЭ о сотрудничестве.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, который присутствовал при подписании документа.

В документе, в частности, говорится о том, что МАГАТЭ будет гарантом соблюдения безопасности при завершении строительства дополнительных блоков на Хмельницкой АЭС.

Кроме того, закреплена поддержка разведки, добычи и производства урановых ресурсов в Украине, что важно для укрепления энергетической безопасности страны.

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Напомним:

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ 16 января поддержал поправки к законопроекту №11392 о разрешении АО "НАЭК "Энергоатом" приобрести у Болгарии реакторы для строительства энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

Депутаты Верховной Рады Украины 11 февраля проголосовали за законопроект, позволяющий "Энергоатому" купить российские реакторы из Болгарии для ХАЭС.

Зеленский поддержал закупку у Болгарии энергоблоков российского производства для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

В апреле в Болгарии заявили, что не будут продавать Украине реакторы с АЭС "Белене" для ХАЭС.