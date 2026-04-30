Один енергоблок Хмельницької АЕС повернули до роботи після ремонту

28 квітня після планово-попереджувального ремонту фахівцями "Енергоатома" успішно приєднано до енергомережі енергоблок Хмельницької АЕС.

Про це йдеться на сайті компанії.

Зазначається, що це перший відремонтований енергоблок у межах ремонтної кампанії 2026 року.

Атомники достроково завершили ремонт, скоротивши терміни робіт на чотири доби. Це забезпечить додаткові 70 млн кВт•год виробленої електроенергії, підкреслили в "Енергоатомі".

"Ремонтна кампанія розпочалася у квітні й триватиме до жовтня. Плануємо роботи таким чином, щоб розтягнути їх у часі й не створювати суттєвого дефіциту в мережі.

Основна ціль – підійти до осінньо-зимового періоду в готовності працювати всіма девʼятьма блоками, розташованими на підконтрольній Україні території", – додав керівник компанії Павло Ковтонюк.

Нагадаємо:

Україна прагне наростити потужності атомної генерації до 25 ГВт до 2050 року.

Україна створює мережу "енергетичних сот" – автономних або напівавтономних кластерів, де критична інфраструктура може працювати навіть тоді, коли центральна мережа пошкоджена.