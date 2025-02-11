Рада дозволила купити російські реактори для добудови ХАЕС: скільки витратять

Депутати Верховної Ради України проголосували за законопроєкт, що дозволяє "Енергоатому" купити російські реактори з Болгарії для ХАЕС.

Про це повідомляє народний депутат IX скликання від партії "Голос" Ярослав Железняк.

АТ "НАЕК "Енергоатом" має дозвіл купити у болгарської НЕК "ЕАД" реактори для будівництва енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.

Хоча в самому законі не названа сума контракту, експерти кажуть, що мова може йти про сотні мільйонів доларів. Адже парламент Болгарії дав дозвіл на проведення перемовин з продажу обладнання за мінімум 600 млн євро.

Зазначається, що законопроєкт підтримали 269 депутатів.

У 2006 році Росатом виграв міжнародний тендер на зведення двох енергоблоків ВВЕР-1000 для АЕС Белене в Болгарії, але вже за три роки проєкт заморозили. У 2012 році країна повністю відмовилася від будівництва станції, а тепер планує продати реактори Україні.

Ухвалений Радою документ ще має підписати президент Володимир Зеленський, який нещодавно закликав депутатів підтримати добудову ХАЕС.

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Нагадаємо:

Оновлений проєкт закону, який дасть старт добудові двох енергоблоків Хмельницької АЕС, зняв всі зауваження і протиріччя, які виникали у депутатів щодо першої редакції.

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП 16 січня підтримав правки до законопроєкту №11392 щодо дозволу АТ "НАЕК "Енергоатом" придбати у Болгарії реактори для будівництва енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС. Йдеться про суму в орієнтовно 600 млн євро.