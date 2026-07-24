ЗАЕС частково втратила доступ до водопостачання

Обстріли в Енергодарі та на його околицях призвели до зупинки водопостачання в місті та на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Вода для охолодження реакторів та інших критичних потреб продовжує надходити з підземних свердловин.

"Надійний доступ до основних послуг та ресурсів є важливим для добробуту персоналу та безперервності його життєво важливої роботи", – зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Команда спостерігачів агентства, яка постійно перебуває на ЗАЕС, також постраждала – з 18 липня вона має лише обмежений доступ до водопостачання.

Крім того, минулого тижня, після зустрічі з російськими окупантами щодо готовності до надзвичайних ситуацій та реагування на них, працівникам МАГАТЕ не дозволили відвідати позамайданчиковий центр управління надзвичайними ситуаціями через "міркування безпеки".

Нагадаємо:

Нещодавно Енергоатом прокоментував загибель окупаційного "головного інженера" ЗАЕС та заявив, що він був представником створеної Росією окупаційної адміністрації, а не легітимним головним інженером станції.

В середині липня на ЗАЕС стався десятий блекаут від початку року, але зовнішнє електроживлення швидко відновили.