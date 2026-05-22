ЗАЕС уже два місяці працює лише на одній лінії живлення – МАГАТЕ

ЗАЕС упродовж двох місяців працює лише на одній лінії енергоживлення

Запорізька АЕС вже впродовж двох місяців залежить від однієї лінії зовнішнього електропостачання.

Про це йдеться у звіті гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

З моменту відключення головної лінії 750 кВ "Дніпровська" 24 березня ЗАЕС отримує живлення лише від резервної лінії 330 кВ "Феросплавна-1". За цей час на об'єкті сталося три випадки відключення зовнішнього електропостачання.

Станція також повідомила МАГАТЕ у четвер про збій зв'язку на одній зі своїх станцій радіаційного моніторингу за межами майданчика, але заявила, що причина цієї проблеми ще не визначена.

Кілька станцій радіаційного моніторингу на території та за межами майданчика продовжують щодня надавати дані радіаційного моніторингу до МАГАТЕ.

Нагадаємо:

Під час російських атак 13-14 травня над Південноукраїнською, Рівненською та Чорнобильською атомними електростанціями було зафіксовано понад 160 безпілотних літальних апаратів.

4 травня БПЛА атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС за межами периметра атомної електростанції.

1 травня МАГАТЕ направило в Україну чергову місію для оцінки стану електричних підстанцій, які забезпечують стабільну роботу АЕС.

14 квітня ЗАЕС втринадцяте з початку великої війни залишилася без зовнішнього електропостачання.