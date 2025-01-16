Енергокомітет підтримав правки до законопроєкту про купівлю у Болгарії реакторів для ХАЕС

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП 16 січня підтримав правки до законопроєкту №11392 щодо дозволу АТ "НАЕК "Енергоатом" придбати у Болгарії реактори для будівництва енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС. Йдеться про суму в орієнтовно 600 млн євро.

Про це повідомляє профільне видання Еxpro та пише LIGA.net.

Комітет пропонує анулювати текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до законів щодо ринку електроенергії, та перед другим читанням замінити його абсолютно іншим текстом.

«Є правка 267, яка видаляє редакцію після першого читання, законопроєкт стає без тексту і без правок. І є правка 268. Суть цієї правки у тому, що є питання переговорів з болгарською стороною, де вони сказали, що до 12 березня треба прийняти рішення, бо дозвіл діє до цього часу», - йшлося на засіданні.

Тобто, Україна має менш ніж два місяці, щоб ухвалити рішення про купівлю у Болгарії реакторів.

У 2006 році Росатом виграв міжнародний тендер на будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 на АЕС Белене у Болгарії, але через три роки проєкт було зупинено. У 2012 році Болгарія взагалі відмовилась від будівництва станції й тепер готова продати реактори Україні.

Нагадаємо:

Енергоблоки №3 та №4 на Хмельницькій АЕС мають бути добудовані, однак із міркувань безпеки це варто робити після завершення війни.

Для добудовування Хмельницької атомної електростанції планується залучити кредитні кошти, а також власні кошти НАЕК "Енергоатом".

Верховна Рада зняла з розгляду законопроєкт про будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС.

Рішення про будівництво нових атомних генерувальних потужностей в Україні має ухвалювати виключно її влада, Євросоюз не висловлював жодної офіційної позиції з цього питання.