На ЗАЕС відремонтували ключову лінію, але підключити її наразі неможливо – МАГАТЕ

Ключову лінію електропередачі 750 кВ "Дніпровська", важливу для безпеки тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, відремонтували, проте наразі її не можуть ввести в експлуатацію через значні пошкодження підстанції.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.

"Лінія 750 кВ "Дніпровська" досі не введена ​​в експлуатацію через значні пошкодження її підстанції, розташованої понад 100 кілометрів на північний захід від ЗАЕС. Підстанція була пошкоджена під час військових дій наприкінці травня, і експерти МАГАТЕ, які відвідали об'єкт цього тижня, виявили серйозні пошкодження важливого обладнання. Очікується, що ремонтні роботи не будуть завершені найближчим часом, але вони тривають", – повідомили у МАГАТЕ.

В агентстві уточнили, що технічно складний ремонт лінії та іншої критично важливої енергетичної інфраструктури виконали після масштабного розмінування на лінії фронту в умовах локального припинення вогню, досягнутого за посередництва агентства.

Нагадаємо:

Лінія електропередачі напругою 750 кВ була відключена у березні. З 24 березня ЗАЕС отримує живлення лише від резервної лінії 330 кВ "Феросплавна-1".

На початку червня навколо ЗАЕС вже вшосте оголосили локальне перемирʼя для відновлення живлення.