Аварія в енергосистемі не спричинена кібератакою – Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації заявили, що кібератака не була причиною великої аварії в українській енергосистемі, яка призвела до знеструмлення значної частини країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Як озвучив Президент, аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови", – йдеться у повідомленні.

Там додали, що відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо:

В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.

За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин.

Київводоканал повідомив, що у зв'язку з аварією в енергосистемі наразі відсутнє водопостачання в усіх районах міста.

На пунктах пропуску із Молдовою тимчасово не пропускають автомобілі та товари через вихід з ладу центральних баз даних митних органів Молдова.