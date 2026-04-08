Мінцифри розповіли про новації для зебезпечення зв’зку під час блекаутів

Мобільні оператори будуть залучати комунальників до підтримки базових станцій під час блекаутів, що дозволить забезпечувати безперервний зв'язок та стабільний інтернет.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Уряд дозволив мобільним операторам залучати комунальників до підтримки базових станцій, а міністерство запустило для них спеціальний навчальний курс на платформі "Дія.Освіта", говориться у повідомленні.

"Це допоможе операторам мобільного зв'язку залучати людей для обслуговування генераторів під час блекаутів. Завдяки цьому українці матимуть стабільний інтернет і зв'язок навіть під час тривалих вимкнень світла", – говориться у повідомленні.

Як пояснили у міністерстві, зараз 92% базових станцій зв'язку можуть працювати автономно до 8 годин. Коли сідають акумулятори на базових станціях, під'єднують генератори, які дають змогу бути на зв'язку понад 72 години.

Ще восени оператори закупили 15 тисяч нових генераторів, і 14 тисяч із них уже в Україні.

Цифрове навчання передбачає вивчення інструкцій про алгоритм безпечної роботи та зони відповідальності. Гайд, доступний для всіх, але тестування й отримання сертифіката тільки для працівників комунальних підприємств, говориться у повідомленні.

Після успішного тестування фахівець отримує іменний сертифікат, що дає право працювати протягом року та не може бути отриманий повторно.

Нагадаємо:

Уряд скасовує обов'язкове встановлення автономних систем пожежогасіння в приміщеннях окремо розташованих базових станцій операторів мобільного зв'язку.

Раніше повідомлялося, що мобільні оператори підвищили суму компенсації витрат за годину роботи генератора, а для дизельних та бензинових буде різний розмір компенсації.