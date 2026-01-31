В УКРАЇНІ СТАВСЯ БЛЕКАУТ

В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України.

Про це повідомляють джерела ЕП в одній з енергетичних компаній та Кабінеті міністрів.

Причини поки що не відомі. ЕП звернулася за коментарем до прес- служби "Укренерго".

12:10 За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин.

12:25 За словами міністра енергетики, 31 січня о 10:42 відбулося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови і лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України.

"Що спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України та спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі в м. Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень", - зазначив Шмигаль.

12:21 Зеленський: Були доповіді Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля по аварійній ситуації в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами нашої держави і Молдови. Усе необхідне реагування на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи. Завдання – стабілізувати ситуацію найближчим часом.

12:40 Ситуацію з енергопостачанням на залізниці, що виникла через відключення зовнішнього живлення, стабілізовано.

12:50 Міністерство енергетики Молдови заявило, що через серйозні проблеми в енергосистемі України на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС відбулося падіння напруги.

13:00 Київська міська електричка "Укрзалізниці", яка у суботу також, як і метро, призупинила свою роботу, вже відновила рух.

13:28 На пунктах пропуску із Молдовою тимчасово не пропускають автомобілі та товари через вихід з ладу центральних баз даних митних органів Молдова.

13:37 Міністерство цифрової трансформації заявили, що кібератака не була причиною великої аварії в українській енергосистемі, яка призвела до знеструмлення значної частини країни.

14:01 У Києві, Київській, Черкаській, Чернівецькій, Житомирській, Харківській областях ще застосовані аварійні відключення.

14:20 У Києві, на Київщині та у Дніпропетровській області відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

14:46 Через масштабний збій в енергосистемі, через який знеструмило значну частину України, у Кривому Розі знеструмило великі котельні, Міськводоканал та міський електротранспорт.

16:15 Екстрені відключення у Дніпропетровській області скасовано.

17:12 Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію та повернути графіки в частину Одеської області.

17:40 Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Київській області, але у місті Києві поки тривають екстрені відключення.