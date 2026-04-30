В Україні заблокували 100 тисяч спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки

Від жовтня 2025 року мобільні оператори заблокували 100 тисяч спам-номерів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Як зазначають у відомстві, є три способи подати скаргу:

1. Повідомте про спам-номер своєму оператору:

Vodafone — у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу;

чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу; Kyivstar — у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу;

чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу; Lifecell — у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.

2. Надсилайте скарги на спам-дзвінки на гарячу лінію Уряду — 1545.

3. Зверніться до НКЕК через форму на сайті.

У міністерстві поінформували, що номер заблокують, якщо він збігається хоча б за двома критеріями із цього списку:

на номер неможливо передзвонити;

під час дзвінка замість живої людини вмикається записане повідомлення;

розмови тривають менш як хвилину або виклики здійснюються взагалі без спілкування;

номер використовується виключно для дзвінків (без інтернету чи SMS);

понад 50% викликів — на різні номери;

люди масово скаржаться на цей контакт.

Нагадаємо:

Станом на середину жовтня в Україні було заблоковано тисячі спам-номерів після того, як уряд ухвалив постанову, яка дозволяє операторам блокувати спам-номери. Відповідні правила набули чинності 2 жовтня.