В Україні заблокували 100 тисяч спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Від жовтня 2025 року мобільні оператори заблокували 100 тисяч спам-номерів.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Як зазначають у відомстві, є три способи подати скаргу:
1. Повідомте про спам-номер своєму оператору:
- Vodafone — у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу;
- Kyivstar — у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу;
- Lifecell — у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.
2. Надсилайте скарги на спам-дзвінки на гарячу лінію Уряду — 1545.
3. Зверніться до НКЕК через форму на сайті.
У міністерстві поінформували, що номер заблокують, якщо він збігається хоча б за двома критеріями із цього списку:
- на номер неможливо передзвонити;
- під час дзвінка замість живої людини вмикається записане повідомлення;
- розмови тривають менш як хвилину або виклики здійснюються взагалі без спілкування;
- номер використовується виключно для дзвінків (без інтернету чи SMS);
- понад 50% викликів — на різні номери;
- люди масово скаржаться на цей контакт.
Нагадаємо:
Станом на середину жовтня в Україні було заблоковано тисячі спам-номерів після того, як уряд ухвалив постанову, яка дозволяє операторам блокувати спам-номери. Відповідні правила набули чинності 2 жовтня.