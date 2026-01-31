У Києві зникли вода і тепло

Українська правда
Віктор Волокіта — 31 січня, 11:59
Київводоканал повідомив, що у зв'язку з аварією в енергосистемі наразі відсутнє водопостачання в усіх районах міста.

Про це водоканал написав на офіційному сайті.

"На цей момент енергетики спільно з фахівцями Київводоканалу працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електроживлення об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства та повернути водопостачання киянам", - зазначено в компанії.

За повідомленнями величезної кількості мешканців столиці, київські багатоповерхівки перестали отримувати тепло.

