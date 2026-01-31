В Міненерго прогнозують, що світло повернеться "протягом найближчих 2-3 годин"

За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго.

За словами міністра енергетики, 31 січня о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України.

"Що спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі у м.Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень", - зазначив Шмигаль.

