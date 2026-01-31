Кордон із Молдовою зупинено для транспорту через збій баз даних

На пунктах пропуску із Молдовою тимчасово не пропускають автомобілі та товари через вихід з ладу центральних баз даних митних органів Молдова.

Про це повідомляє Державна митна служба.

"Повідомляємо, що на українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів", – зазначили у повідомленні.

Про відновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково.

Нагадаємо:

Міністерство енергетики Молдови заявило, що через серйозні проблеми в енергосистемі України на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС відбулося падіння напруги.

В енергосистемі України сталася системна аварія внаслідок якої знеструмлено значну частину України. Виникли проблеми з рухом поїздів, метро, з водопостачанням. Частина регіонів країни опинилась у повному блекауті.

За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин.